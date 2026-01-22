Marionnettes Bonne-Espérance Bellac

Marionnettes Bonne-Espérance

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

C’est à la fois une étonnante histoire d’amitié et une énigme radiophonique. C’est une rencontre improbable entre Clarisse, une petite fille qui ne veut pas grandir, et un navigateur en pleine course autour du monde. Sur la route de Bonne-Espérance, les deux protagonistes vivront ensemble une aventure maritime entre réel et imaginaire, à la recherche de leur liberté. .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61

