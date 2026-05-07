[Marionnettes & danse] Mɛʁ Dieppe
[Marionnettes & danse] Mɛʁ Dieppe dimanche 10 mai 2026.
Dieppe
[Marionnettes & danse] Mɛʁ
Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Au bord de l’eau, un souffle, un cri d’oiseau, un chant de sirène…
La Mer/Mère se dévoile doucement. Sur la plage, entre les galets, une petite marionnette minérale s’éveille. Sans un mot, elle invite les tout-petits à plonger dans un univers fait de danse, de musique et de rêves. Ici, le spectacle devient un jeu, un voyage à hauteur des yeux d’enfants, où grimper, plonger, chevaucher, voguer se vivent comme autant d’aventures à partager.
Une promenade sensible et poétique où Mer et Mère dansent ensemble.
COMPAGNIE SOUS LES SABOTS D’UN CHEVAL
Dès 2 ans .
Musée de Dieppe (Château) Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43
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English : [Marionnettes & danse] Mɛʁ
L’événement [Marionnettes & danse] Mɛʁ Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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