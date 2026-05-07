Dieppe

[Marionnettes & danse] Mɛʁ

Musée de Dieppe (Château) Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Au bord de l’eau, un souffle, un cri d’oiseau, un chant de sirène…

La Mer/Mère se dévoile doucement. Sur la plage, entre les galets, une petite marionnette minérale s’éveille. Sans un mot, elle invite les tout-petits à plonger dans un univers fait de danse, de musique et de rêves. Ici, le spectacle devient un jeu, un voyage à hauteur des yeux d’enfants, où grimper, plonger, chevaucher, voguer se vivent comme autant d’aventures à partager.

Une promenade sensible et poétique où Mer et Mère dansent ensemble.

COMPAGNIE SOUS LES SABOTS D’UN CHEVAL

Dès 2 ans .

Musée de Dieppe (Château) Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Marionnettes & danse] Mɛʁ

L’événement [Marionnettes & danse] Mɛʁ Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie