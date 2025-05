Marionnettes de papier – Médiathèque Luce Courville Nantes, 18 juin 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Atelier animé par l’illustratrice Amandine Momenceau dans le cadre de Partir en livreViens réaliser ta marionnette aux allures de bestiaire animé. Découpe des formes pour les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue… ainsi ta créature prend vie !À retrouver au parc urbain de La Boissière (rue André Chénier)Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ bm-nord@mairie-nantes.fr