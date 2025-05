Marionnettes du Guatemala – Cosmopolis Nantes, 10 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-10 19:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif : 5€

Plongez dans la réalité culturelle de l’Amérique latine avec ces deux spectacles de marionnettes guatemalteques, suivis d’un échange avec le public.L’arbre généreux (el arbol generoso), un spectacle adapté du livre pour enfants illustré de Shel Silverstein par le collectif de marionnettistes La Molotera, de Guatémala ciudad.Soliluna, une petite histoire sur la création du monde racontée par deux astres joueurs, proposée par Armadillo. En partenariat avec Armadillo et les Marionantes

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr