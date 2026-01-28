Marionnettes du Monde Marionnettes expo Monétay-sur-Allier
Marionnettes du Monde Marionnettes expo Monétay-sur-Allier samedi 7 février 2026.
Marionnettes du Monde
Marionnettes expo 2 rue des brouillards Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
2026-02-07
750 marionnettes exposées en provenance de 102 Pays du Monde. Visite commentée , avec démonstrations et animations d’ environ 1 heure. Un tour du monde proposé par 750 marionnettes de professionnels.
Marionnettes expo 2 rue des brouillards Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 09 25 marionnettes.expo@orange.fr
English :
750 puppets on display from 102 countries around the world. Guided tour, with demonstrations and animations lasting about 1 hour. A tour of the world presented by 750 professional puppets.
