Marionnettes en Vadrouille Le bourg Cussy-en-Morvan

Marionnettes en Vadrouille

Le bourg Cour de l’école Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire

Début : 2025-07-26 17:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Pendant le marché des producteurs et artisans locaux, la compagnie Les Enclumés proposent la visite de la Galerie Golot, la plus grande petite galerie du monde, sous forme d’entresort à énigme ludique, poétique et marionnettique.

Plusieurs visites 17h30-19h30-20h30-22h.

A partir de 7 ans. Inscription obligatoire. .

Le bourg Cour de l’école Cussy-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 27 44 93 lucieallier@sfr.fr

