Marionnettes Epidermis circus Montreuil-Bellay

Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 14 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:45:00

2025-11-28

Une marionnettiste canadienne en tournée dans le cadre du Chainon Manquant nous offre un spectacle original et unique en son genre !

Cette marionnettiste télé aguerrie réalise sous vos yeux un film de marionnettes en direct, en utilisant uniquement des objets du quotidien, une caméra et ses mains nues. Ingrid Hansen crée des vignettes insolentes dans la paume de sa main et les projette sur un écran géant. Ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !

Un spectacle de vaudeville d’une heure, extrêmement divertissant et délirant. Il est rempli de vignettes émeutières, coquines et mystifiantes utilisant ses mains nues, son visage, sa bouche, des jouets minuscules et une tête de poupée… qui capturent le public et créent un silence absolu entrecoupé d’éclats de rire spontanés. Culture Catch NYC

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 21h45. .

Route de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

A Canadian puppeteer on tour with Le Chainon Manquant brings us a unique and original show!

German :

Eine kanadische Puppenspielerin, die im Rahmen von Le Chainon Manquant auf Tournee ist, bietet uns ein originelles und einzigartiges Schauspiel!

Italiano :

Un burattinaio canadese in tournée con Le Chainon Manquant mette in scena uno spettacolo originale e unico!

Espanol :

Un titiritero canadiense de gira en el marco de Le Chainon Manquant presenta un espectáculo original y único

