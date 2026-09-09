Marionnettes et Danse Zébro pour Les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon Bibliothèque Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Marionnettes et Danse Zébro pour Les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon

Bibliothèque Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 11:00:00

fin : 2027-01-23 11:20:00

Date(s) :

2027-01-23

Dans un dispositif scénique intimiste et enveloppant, une danseuse offrira aux très jeunes spectateurs un solo influencé par le hip hop et la danse contemporaine. Puis, progressivement, elle invitera le public à expérimenter physiquement et émotionnellement

Dans un dispositif scénique intimiste et enveloppant, une danseuse offrira aux très jeunes spectateurs un solo influencé par le hip hop et la danse contemporaine. Puis, progressivement, elle invitera le public à expérimenter physiquement et émotionnellement, un moment de partage ludique pour découvrir de plus près d’un zébreau et toutes les créatures qui partagent son univers. .

Bibliothèque Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Marionnettes et Danse Zébro pour Les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon

In an intimate and immersive stage setting, a dancer will perform a solo for very young audience members, drawing on hip-hop and contemporary dance. Then, gradually, she will invite the audience to engage physically and emotionally

L’événement Marionnettes et Danse Zébro pour Les Nuits de la Lecture à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité