Marionnettes et livres découpés Bibliotron Neufchâteau

Marionnettes et livres découpés Bibliotron

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Samedi 2025-11-22 11:30:00

2025-11-22 12:05:00

Date(s) :

2025-11-22

Temps fort Trois petits tours, marionnettes et théâtre d’objets

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques -probablement des amateurs Hervé Dubois et Michel Dupuis vont tenter de nous en faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… mais les créatures qui émergent de la machine s’avèrent… comment dire… légèrement incontrôlables.

A partir de 7 ans.Enfants

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Three little tricks, puppets and object theater » highlight

Apparently, the BibliOtron works. Two scientists probably amateurs Hervé Dubois and Michel Dupuis, will attempt to demonstrate this. Following in the footsteps of Robert Sharley Jr, the founder of Bibliotronics, it would appear that these two researchers have succeeded in bringing books to life using a strange machine. At last, the experiment can begin… but the creatures that emerge from the machine prove to be… how can I put this… slightly uncontrollable.

Ages 7 and up.

German :

Schwerpunkt « Trois petits tours, marionnettes et théâtre d’objets » (Drei kleine Tricks, Marionetten und Objekttheater)

Das BibliOtron soll angeblich funktionieren. Zwei Wissenschaftler wahrscheinlich Amateure -, Hervé Dubois und Michel Dupuis, werden versuchen, uns das zu beweisen. Auf den Spuren von Robert Sharley Jr., dem Begründer der Bibliotronik, scheint es den beiden Forschern gelungen zu sein, Bücher mithilfe einer seltsamen Maschine zum Leben zu erwecken. Das Experiment kann endlich beginnen… doch die Kreaturen, die aus der Maschine hervorgehen, erweisen sich als… wie soll ich sagen… leicht unkontrollierbar.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Evento speciale « Tre piccoli trucchi, burattini e teatro d’oggetti »

Sembra che il BibliOtron funzioni. Due scienziati, probabilmente dilettanti, Hervé Dubois e Michel Dupuis, cercheranno di dimostrarlo. Seguendo le orme di Robert Sharley Jr, il fondatore della Bibliotronics, sembra che questi due ricercatori siano riusciti a dare vita ai libri utilizzando una strana macchina. L’esperimento può finalmente iniziare… ma le creature che emergono dalla macchina si rivelano… come dire… leggermente incontrollabili.

Dai 7 anni in su.

Espanol :

Evento especial « Tres pequeños trucos, títeres y teatro de objetos

Parece que el BibliOtrón funciona. Dos científicos, probablemente aficionados, Hervé Dubois y Michel Dupuis, intentarán demostrarlo. Siguiendo los pasos de Robert Sharley Jr, fundador de Bibliotronics, parece que estos dos investigadores han conseguido dar vida a los libros mediante una extraña máquina. El experimento puede por fin comenzar… pero las criaturas que emergen de la máquina resultan ser… cómo decirlo… ligeramente incontrolables.

A partir de 7 años.

