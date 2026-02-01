Marionnettes et musique live Le PP Project Place du jumelage Ruffec

Marionnettes et musique live Le PP Project

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Un voyage initiatique qui invite à larguer les amarres du quotidien pour tisser une histoire d’amitié, d’émancipation, et d’accompagnement.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

A voyage of initiation that invites us to cast off the moorings of everyday life and weave a story of friendship, emancipation and support.

