Marionnettes et poupées l’atelier créatif Le Mémorial de Falaise Falaise

Participe à notre atelier créatif, au Mémorial de Falaise et fabrique ta propre marionnette ou poupée d’antan.

Sous l’Occupation, les théâtres de marionnettes, dont le plus connu demeure le théâtre de Guignol dans les jardins du Luxembourg, sont très prisés. De nombreuses villes disposent alors d’espaces, souvent dans les squares de jardins publics, pour accueillir des spectacles de marionnettes qui font la joie des enfants.

Découvre l’histoire de Guignol, ce personnage emblématique du théâtre de marionnettes ainsi que celle de Rintintin et Nénette, les fidèles compagnons des enfants d’autrefois.

Avec de la laine, de la feutrine et une bonne dose d’imagination, donne vie à tes personnages, rejoue des scènes célèbres ou invente les tiennes !

Atelier gratuit réservé aux enfants entre 4 à 12 ans durée 1h30 maximum présence d’un adulte accompagnant obligatoire.

Places limitées Réservation obligatoire .

Le Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

English : Marionnettes et poupées l’atelier créatif

Join our creative workshop at the Falaise Memorial and make your own puppet or doll from yesteryear.

Discover the story of Guignol, the emblematic character of puppet theater, as well as that of Rintintin and Nénette, the faithful companions of the children of yesteryear.

German : Marionnettes et poupées l’atelier créatif

Nimm an unserem Kreativ-Workshop im Mémorial de Falaise teil und stelle deine eigene Marionette oder Puppe aus der Vergangenheit her.

Entdecke die Geschichte von Guignol, der Symbolfigur des Puppentheaters, sowie die von Rintintin und Nénette, den treuen Begleitern der Kinder von damals.

Italiano :

Partecipate al nostro laboratorio creativo presso il Memoriale di Falaise e realizzate la vostra marionetta o bambola di un tempo.

Scoprite la storia di Guignol, il personaggio emblematico del teatro delle marionette, e di Rintin e Nénette, i fedeli compagni dei bambini di un tempo.

Espanol :

Participe en nuestro taller creativo en el Memorial de Falaise y fabrique su propia marioneta o muñeco de antaño.

Descubra la historia de Guignol, personaje emblemático del teatro de marionetas, y de Rintintin y Nénette, fieles compañeros de los niños de antaño.

