Marionnettes et Poupées : l’atelier créatif Mémorial de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

Marionnettes et Poupées : l’atelier créatif

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:30:00

fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-16

Les mercredis 2 et 16 décembre au Mémorial de Falaise, participe à notre atelier créatif et fabrique ta propre marionnette ou poupée d’antan !

Les mercredis 2 et 16 décembre au Mémorial de Falaise, participe à notre atelier créatif et fabrique ta propre marionnette ou poupée d’antan !

Sous l’Occupation, les théâtres de marionnettes, dont le plus connu demeure le théâtre de Guignol dans les jardins du Luxembourg, sont très prisés. De nombreuses villes disposent alors d’espaces, souvent dans les squares de jardins publics, pour accueillir des spectacles de marionnettes qui font la joie des enfants.

En décembre au Mémorial de Falaise, fabrique ta propre marionnette ou poupée d’antan.

Découvre l’histoire de Guignol, ce personnage emblématique du théâtre de marionnettes ainsi que celle de Rintintin et Nénette, les fidèles compagnons des enfants d’autrefois.

Avec de la laine, de la feutrine et une bonne dose d’imagination, donne vie à tes personnages, rejoue des scènes célèbres ou invente les tiennes !

Pratique :

– Mercredis 2 et 16 décembre à 14h30 (durée : 1h30 maximum)

– Atelier gratuit réservé aux enfants entre 4 et 10 ans (présence d’un adulte accompagnant obligatoire)

– Sur réservation (nombre de places limité) : 02 31 20 02 97 ou info@memorial-falaise.fr .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : Marionnettes et Poupées : l’atelier créatif

On Wednesday 2 and 16 December at the Falaise Memorial, come along to our creative workshop and make your own traditional puppet or doll!

L’événement Marionnettes et Poupées : l’atelier créatif Falaise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Falaise – Suisse Normande