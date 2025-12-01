Marionnettes Kazu dans la nuit Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Marionnettes Kazu dans la nuit dimanche 14 décembre 2025.

Centre culturel L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Par la Cie Singe Diesel.

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala, ainsi que dans l’univers du réalisme magique et de la micro-fiction, courant artistique d’Amérique du Sud. Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des blagues ni des petits contes. Il leur a donné un nom ce sont des kazus . Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la mélancolie. Au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se rend bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour est toujours vivant et joyeux… Marionnettes, musique et dessins en live se télescopent pour créer une poésie émouvante et philosophique.

Dès 8 ans. .

Centre culturel L'Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

