Marionnettes | Le chemin des métaphores Joli Mercredi Hésingue

Début : Mercredi 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Max, vieillard pressé, croise un escargot qui bouleverse sa trajectoire. S’ouvre alors un chemin à travers la forêt jusqu’à une fête foraine où le temps semble suspendu. Au fil de ce voyage métaphorique, Max réapprend l’enfance, l’émerveillement et le temps de vivre. Après Kazu, Juan Perez Escala nous invite dans un univers poétique où la métaphore devient un voyage plus long, plus difficile… et plus beau.

Distribution

Conception, écriture, jeu, manipulation Juan Perez Escala

Création musicale Vincent Roudaut

Accompagnement à la dramaturgie Serge Boulier

Construction des marionnettes Juan Perez Escala et Eglantine Quellier

Création du décor Vincent Bourcier

Création Lumières Guillaume De Smeytere

Production

Compagnie Singe Diesel

Coproducteurs

Très Tôt Théâtre à Quimper (29)

Le Théâtre à la coque CNMa à Hennebont (56)

L’espace Jéliote CNMa à Oloron (64)

Centre Culturel L’Intervalle à Noyal (35)

Service culturel de Gouesnou (29)

Le Grain de Sel à Séné (56)

Le Festival Prom’nons nous du Pays de Vannes (56)

Avec le soutien de

La Maison du Théâtre à Brest

Dès 5 ans

Durée 45 minutes .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

