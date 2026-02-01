Marionnettes | Le chemin des métaphores Joli Mercredi Hésingue
Marionnettes | Le chemin des métaphores Joli Mercredi Hésingue mercredi 18 février 2026.
Marionnettes | Le chemin des métaphores Joli Mercredi
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Max, vieillard pressé, croise un escargot qui bouleverse sa trajectoire. S’ouvre alors un chemin à travers la forêt jusqu’à une fête foraine où le temps semble suspendu. Au fil de ce voyage métaphorique, Max réapprend l’enfance, l’émerveillement et le temps de vivre. Après Kazu, Juan Perez Escala nous invite dans un univers poétique où la métaphore devient un voyage plus long, plus difficile… et plus beau.
Distribution
Conception, écriture, jeu, manipulation Juan Perez Escala
Création musicale Vincent Roudaut
Accompagnement à la dramaturgie Serge Boulier
Construction des marionnettes Juan Perez Escala et Eglantine Quellier
Création du décor Vincent Bourcier
Création Lumières Guillaume De Smeytere
Production
Compagnie Singe Diesel
Coproducteurs
Très Tôt Théâtre à Quimper (29)
Le Théâtre à la coque CNMa à Hennebont (56)
L’espace Jéliote CNMa à Oloron (64)
Centre Culturel L’Intervalle à Noyal (35)
Service culturel de Gouesnou (29)
Le Grain de Sel à Séné (56)
Le Festival Prom’nons nous du Pays de Vannes (56)
Avec le soutien de
La Maison du Théâtre à Brest
Dès 5 ans
Durée 45 minutes .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marionnettes | Le chemin des métaphores Joli Mercredi Hésingue a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue