Marionnettes l’imposture Évreux
jeudi 26 novembre 2026 · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Marionnettes l’imposture
Théâtre Legendre Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-26 2026-11-27
Je suis grosse, lesbienne et marionnettiste… D’entrée de jeu, Lucie Hanoy va droit au but, et, ça tombe bien, elle aime jouer au foot. Elle va là où ça dérange, là où ça gratte, là où ça fait mal, même et surtout à elle. Lucie Hanoy que l’on peut appeler Lulu joue sans détour ou si peu. Elle joue, se joue et déjoue.
La petite fille qui voulait être un garçon pour se marier avec une fille est devenue grande, mais elle ne rentre toujours pas dans les cases. Elle est trop, ou pas assez, ou pas comme il faut. En famille, au travail, entre amis, une remarque, un regard, et toujours la même exclusion.
Ce spectacle profondément touchant mêle le one-woman-show, la marionnette et, en accompagnement, une bande-son très chanson française.
Les marionnettes sont devenues les meilleures alliées de Lucie Hanoy, ses doubles et ses contraires, pour dénoncer les exclusions, dire les blessures, faire rire, d’elle-même souvent, d’un rire salvateur et l’acceptation de soi au bout du… conte.
spectacle proposé par le Tangram scène nationale .
Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com
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English : Marionnettes l’imposture
L’événement Marionnettes l’imposture Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs
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