Informations pratiques

Évreux

Marionnettes l’imposture

Théâtre Legendre Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27

Je suis grosse, lesbienne et marionnettiste… D’entrée de jeu, Lucie Hanoy va droit au but, et, ça tombe bien, elle aime jouer au foot. Elle va là où ça dérange, là où ça gratte, là où ça fait mal, même et surtout à elle. Lucie Hanoy que l’on peut appeler Lulu joue sans détour ou si peu. Elle joue, se joue et déjoue.

La petite fille qui voulait être un garçon pour se marier avec une fille est devenue grande, mais elle ne rentre toujours pas dans les cases. Elle est trop, ou pas assez, ou pas comme il faut. En famille, au travail, entre amis, une remarque, un regard, et toujours la même exclusion.

Ce spectacle profondément touchant mêle le one-woman-show, la marionnette et, en accompagnement, une bande-son très chanson française.

Les marionnettes sont devenues les meilleures alliées de Lucie Hanoy, ses doubles et ses contraires, pour dénoncer les exclusions, dire les blessures, faire rire, d’elle-même souvent, d’un rire salvateur et l’acceptation de soi au bout du… conte.

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Théâtre Legendre Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Marionnettes l’imposture

L’événement Marionnettes l’imposture Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs