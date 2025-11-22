Marionnettes, musique et manivelles Jo et le Salut des Krââvs Neufchâteau

Marionnettes, musique et manivelles Jo et le Salut des Krââvs Neufchâteau samedi 22 novembre 2025.

Marionnettes, musique et manivelles Jo et le Salut des Krââvs

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 16:15:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Temps fort Trois petits tours, marionnettes et théâtre d’objets

C’est l’histoire de Jo, un petit être qui aspire à vivre tranquillement, à l’écart du Monde, loin de la bêtise et de la méchanceté des Krââvs. Un jour, Rita, la Reine de Tout, lui confie une mission spéciale : aller rencontrer le roi des Krââvs, pour lui ordonner de cesser de terroriser le Monde. Jo refuse c’est beaucoup trop dangereux ! (enfin voyons, ça va pas la tête ?) Seulement voilà, on ne dit pas non , à Rita !

A partir de 5 ans.Enfants

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

English :

Three little tricks, puppets and object theater » highlight

This is the story of Jo, a little creature who longs to live in peace, away from the World, far from the stupidity and wickedness of the Krââvs. One day, Rita, the Queen of Everything, entrusts him with a special mission: to go and meet the king of the Krââvs, to order him to stop terrorizing the World. Jo refuses: it’s far too dangerous! (But you can’t say « no » to Rita!

For ages 5 and up.

German :

Schwerpunkt « Trois petits tours, marionnettes et théâtre d’objets » (Drei kleine Tricks, Marionetten und Objekttheater)

Es ist die Geschichte von Jo, einem kleinen Wesen, das sich nach einem ruhigen Leben abseits der Welt sehnt, weit weg von der Dummheit und der Bosheit der Kras. Eines Tages erteilt ihm Rita, die Königin von allem, einen besonderen Auftrag: Er soll den König der Kras treffen und ihm befehlen, die Welt nicht länger zu terrorisieren. Jo lehnt ab: Das ist viel zu gefährlich! (Aber zu Rita sagt man nicht « nein »

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Evento speciale « Tre piccoli trucchi, burattini e teatro d’oggetti »

Questa è la storia di Jo, una piccola creatura che vuole vivere in pace, lontano dal mondo, dalla stupidità e dalla malvagità dei Krââv. Un giorno Rita, la Regina di Tutto, gli affida una missione speciale: andare a incontrare il re dei Krââv, per ordinargli di smettere di terrorizzare il mondo. Jo si rifiuta: è troppo pericoloso! (Ma a Rita non si può dire di no!

A partire dai 5 anni.

Espanol :

Evento especial « Tres pequeños trucos, títeres y teatro de objetos

Esta es la historia de Jo, una pequeña criatura que quiere vivir en paz, lejos del mundo, lejos de la estupidez y la maldad de los Krââvs. Un día, Rita, la Reina de Todo, le confía una misión especial: ir al encuentro del rey de los Krââvs, para ordenarle que deje de aterrorizar al mundo. Jo se niega: ¡es demasiado peligroso! (¡Pero no se puede decir « no » a Rita!

A partir de 5 años.

L’événement Marionnettes, musique et manivelles Jo et le Salut des Krââvs Neufchâteau a été mis à jour le 2025-08-15 par OT DE L’OUEST DES VOSGES