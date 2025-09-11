Marionnettes Oeufs Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Marionnettes Oeufs Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort mardi 14 avril 2026.

Marionnettes Oeufs

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-16 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16

Que cache cet œuf ? Un lapin, un oiseau… ou une créature encore inconnue ?

À l’occasion des vacances de Pâques, un atelier tout en douceur où un simple œuf de polystyrène devient le berceau d’un petit personnage-marionnette.

Il suffit d’ouvrir la coquille pour qu’un être imaginaire prenne vie, sorti tout droit de votre imagination drôle, rêveur ou malicieux.

Une naissance poétique au creux des mains, un petit théâtre de Pâques où chaque œuf cache une surprise, et chaque doigt devient le complice d’une histoire à inventer. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Marionnettes Oeufs

German : Marionnettes Oeufs

Italiano :

Espanol :

L’événement Marionnettes Oeufs Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)