Marions en fête Marions

Le village de Marions s’anime pour 4 jours de fête avec de nombreuses animations ! Au programme des festivités

Jeudi 14 A 16h course cycliste, puis soirée tapas (réservation conseillée) animée par les Amuses gueules de Grignols et feu d’artifice à 23h.

Vendredi 15 Plusieurs animations gratuites à partir de 14h olympiades enfants et adultes gratuites, dès 17h30 randonnée pédestre gratuite, atelier maquillage et initiation capoiera et danse. Dès 20h30 soirée brésilienne food trucks sucré et salé, danseuses brésiliennes et DJ.

Samedi 16 A 9h tête à tête pétanque, 14h concours de pétanque et à partir de 21h repas et concert avec Les Old Boys (Réservation obligatoire), à 23h animation musicale.

Dimanche 17 A 14h grand loto avec de nombreux lots à gagner, restauration sur place et buvette.

Tout au long de la fête: buvette, restauration et structure gonflable géante gratuite. .

Marions 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 45 90 cdfmarionsjeunesse@gmail.com

