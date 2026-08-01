Marions en fête Marions
jeudi 13 août 2026 · Marions
Informations pratiques
Marions
Marions en fête
Marions Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Le village de Marions s’anime pour 4 jours de fête avec de nombreuses animations ! Au programme des festivités
Jeudi 13 A 21h concours de belote avec tourin offert
Vendredi 14 A 16h course cycliste et danse country. A partir de 20h repas concert Texan (sur réservation) et à partir 21h soirée musicale, Orchestre Ironic Twist, concours de rodéo et balade à poney.
Samedi 15 A 9h tête à tête et à 14h concours de pétanque. En soirée à 19h Bandas les amuse gueules de Grignols. Western tapas à partir de 21H et à partir de 23h spectacle magique la merveille des eaux, soirée dansante avec démonstration et initiation de danse country, concours rodéo et balade à poney.
Dimanche 17 A 14h grand loto.
Tout au long de la fête: buvette, restauration, structure gonflable et ventregliss gratuit !
Pensez à réserver vos repas ! Pensez à prendre vos couverts complets pour les repas ! .
Marions 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 45 90 cdfmarionsjeunesse@gmail.com
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English : Marions en fête
L’événement Marions en fête Marions a été mis à jour le 2026-08-03 par La Gironde du Sud