Informations pratiques

Marions

Marions en fête

Marions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Le village de Marions s’anime pour 4 jours de fête avec de nombreuses animations ! Au programme des festivités

Jeudi 13 A 21h concours de belote avec tourin offert

Vendredi 14 A 16h course cycliste et danse country. A partir de 20h repas concert Texan (sur réservation) et à partir 21h soirée musicale, Orchestre Ironic Twist, concours de rodéo et balade à poney.

Samedi 15 A 9h tête à tête et à 14h concours de pétanque. En soirée à 19h Bandas les amuse gueules de Grignols. Western tapas à partir de 21H et à partir de 23h spectacle magique la merveille des eaux, soirée dansante avec démonstration et initiation de danse country, concours rodéo et balade à poney.

Dimanche 17 A 14h grand loto.

Tout au long de la fête: buvette, restauration, structure gonflable et ventregliss gratuit !

Pensez à réserver vos repas ! Pensez à prendre vos couverts complets pour les repas ! .

Marions 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 45 90 cdfmarionsjeunesse@gmail.com

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English : Marions en fête

L’événement Marions en fête Marions a été mis à jour le 2026-08-03 par La Gironde du Sud