MARIUS Quai des Arts Argentan

MARIUS

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:45:00

Date(s) :

2026-03-22

La célèbre fresque aux accents marseillais reprend vie sur scène !

Marius, c’est l’histoire de la vie des veufs qui rêvent d’avenir, des pères qui tiennent leur maison d’une main de fer, des mères qui élèvent seules leurs filles, des fils qui rêvent d’ailleurs et des filles qui rêvent d’amour… Frédéric Achard et la compagnie Jacques Biagini nous offrent une interprétation qui met en lumière toute l’intemporalité de son propos.

Dans le décor joliment authentique du Bar de la Marine on retrouve Marius, César, Honorine, Fanny, Panisse et les émotions

distillées par cette galerie de personnages au charme irrésistible. Au-delà de la pittoresque identité provençale, se dévoile tout un monde de tendresse, et un va et vient de sentiments, du rire à l’émotion véritable griffe de Marcel Pagnol. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

English : MARIUS

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARIUS Argentan a été mis à jour le 2025-10-16 par Terres d’Argentan Intercom