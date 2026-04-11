Marius Bertolucci IA ou le syndrome de l’Homme diminué Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Marius Bertolucci IA ou le syndrome de l’Homme diminué

Lundi 13 avril 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 19:00:00

fin : 2026-04-13 21:00:00

Date(s) :

2026-04-13

L’intelligence artificielle derrière nos écrans est devenue omniprésente. Ses capacités progressent à un rythme exponentiel dans des domaines que l’on croyait autrefois réservés aux humains, comme l’art, le langage, les relations interpersonnelles

Marius Bertolucci est maître de conférences en sciences de gestion, spécialisé en gestion publique au sein de l’Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT) et du laboratoire CERGAM à Aix-Marseille Université. Prix de thèse de l’UFR IMPGT Aix Marseille Université

Il est également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion (SPSG). Il est l’auteur de l’essai L’Homme diminué par l’IA (éd. Hermann), récipiendaire du Prix Jacques Ellul 2024.





Titre : IA ou le syndrome du Citoyen diminué

L’intelligence artificielle derrière nos écrans est devenue omniprésente. Ses capacités progressent à un rythme exponentiel dans des domaines que l’on croyait autrefois réservés aux humains, comme l’art, le langage, les relations interpersonnelles ou la science. Les innombrables IA, telles que ChatGPT, DALL-E 2 ou Midjourney, qui sont accessibles au grand public, mettent en lumière les défis d’une cohabitation incessante avec des algorithmes. En sortons-nous indemnes ? L’homme, qui rêvait de se voir augmenté grâce à la technique et de s’affranchir des limites liées aux contraintes biologiques, découvre qu’il risque en réalité d’être assujetti à la condition de cybcog (cybernetic cognition), un être dépendant et piloté par l’IA. Les études sont unanimes notre exposition constante aux IA diminue nos capacités à créer, à apprendre et à penser, altère nos liens sociaux et notre autonomie. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artificial intelligence behind our screens has become ubiquitous. Its capabilities are progressing at an exponential rate in fields once thought to be the preserve of humans, such as art, language and interpersonal relations

L’événement Marius Bertolucci IA ou le syndrome de l’Homme diminué Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille