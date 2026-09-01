Marius Biscuit en concert Saint-Léonard-de-Noblat
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Saint-Léonard-de-Noblat
Marius Biscuit en concert
2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Par un dialogue entre musique ancienne et création contemporaine, le programme musical de SONNER met en valeur le phénomène de la résonnance, et nous amène à écouter autrement l’acoustique d’un lieu.
Concert caritatif au profit de l’antenne du Secours Populaire de Saint-Léonard-de-Noblat et du jumelage entre la paroisse et Séguénéga au Burkina Faso. .
2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 24 00
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English : Marius Biscuit en concert
L’événement Marius Biscuit en concert Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-09-10 par Terres de Limousin
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