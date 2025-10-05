MARIUS BOJAN – MARIUS BOJAN TRIO – LE M. MUSEE DU VIN Paris

MARIUS BOJAN – MARIUS BOJAN TRIO – LE M. MUSEE DU VIN Paris vendredi 12 décembre 2025.

MARIUS BOJAN – MARIUS BOJAN TRIO Début : 2025-12-12 à 19:00. Tarif : – euros.

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :MARIUS BOJAN TRIO DJANGO MEETS WES, feat. DANIEL JOHN-MARTINOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00Attention, nouvelle pépite de la guitare française ! Marius Bojan, protégé du grand Florin Niculescu, se révèle comme un des jolis stylistes du jazz inspiré par Django et Grappelli. Il y ajoute sa touche personnelle, des couleurs américaines inspirées par Wes Montgomery. Mélodique, musical, inspiré, il renouvelle le genre ! Petit événement supplémentaire, il invitera le britannique Daniel John Martin, virtuose lumineux du violon de tradition manouche.Personnel : * Marius Bojan (guitare), * Bruno Jubert (guitare rythmique), * Claudius Dupont (contrebasse), * Daniel John Martin (violon).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75