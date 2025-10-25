COMMENT DEVENIR UN VRAI PIRATE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

COMMENT DEVENIR UN VRAI PIRATE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux samedi 15 novembre 2025.

COMMENT DEVENIR UN VRAI PIRATE Début : 2025-11-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Léo est un petit garçon curieux et malicieux. Il rêve depuis qu’il est tout petit de parcourir le monde et surtout les mers.Dans ses rêves il devient Barbenoire, un pirate sans peur qui fend l’océan sur son bateau…Mais dans la réalité, Léo est un petit garçon citadin qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine.Pourtant, un jour, alors qu’il se promène dans une bibliothèque il tombe sur un petit livre au titre évocateur… Comment devenir un vrai pirate . Il le prend chez lui et une fois dans sa chambre, il décide de l’ouvrir…Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léo dans une folle aventure maritime…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36