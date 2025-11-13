Marius Constant – « La création, entre utopie et pragmatisme »: table-ronde Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
Marius Constant – « La création, entre utopie et pragmatisme »: table-ronde Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris jeudi 13 novembre 2025.
Les archives du compositeur Marius Constant (1925-2004) ont été données à la Médiathèque musicale de Paris (MMP) par son fils Alain, en 2009.
À l’occasion du centenaire de Marius Constant, la Maison de la Musique Contemporaine (MMC) et la Médiathèque musicale de Paris (MMP) mettent à l’honneur ce compositeur aux multiples facettes avec un cycle d’événements en Île-de-France et à Poitiers.
La table-ronde de cette soirée, animée par David Christofell, réunit plusieurs intervenant·e·s:
- Michaël Dian, directeur artistique du Festival de Chaillol et de l’association Espace culturel de Chaillol
- Benoît Sitzia, compositeur et directeur général et artistique d’Ars Nova
- Violaine Lochu, artiste performeuse
- François Madurell, musicologue
Des interludes musicaux sont proposés par l’ensemble Ars Nova.
Une exposition des documents d’archives du Fonds Marius Constant de la Médiathèque musicale de Paris est présentée à cette occasion.
Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’ensemble Ars Nova et la Maison de la Musique Contemporaine, propose une mise en regard – en partant du caractère engagé et précurseur de Marius Constant – du positionnement des artistes dans nos sociétés actuelles.
Le jeudi 13 novembre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-13T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-13T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/