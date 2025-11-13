Marius Constant – « La création, entre utopie et pragmatisme »: table-ronde Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Marius Constant – « La création, entre utopie et pragmatisme »: table-ronde Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris jeudi 13 novembre 2025.

Les archives du compositeur Marius Constant (1925-2004) ont été données à la Médiathèque musicale de Paris (MMP) par son fils Alain, en 2009.

À l’occasion du centenaire de Marius Constant, la Maison de la Musique Contemporaine (MMC) et la Médiathèque musicale de Paris (MMP) mettent à l’honneur ce compositeur aux multiples facettes avec un cycle d’événements en Île-de-France et à Poitiers.

La table-ronde de cette soirée, animée par David Christofell, réunit plusieurs intervenant·e·s:

Michaël Dian, directeur artistique du Festival de Chaillol et de l’association Espace culturel de Chaillol

Benoît Sitzia, compositeur et directeur général et artistique d’Ars Nova

Violaine Lochu, artiste performeuse

François Madurell, musicologue

Des interludes musicaux sont proposés par l’ensemble Ars Nova.

Une exposition des documents d’archives du Fonds Marius Constant de la Médiathèque musicale de Paris est présentée à cette occasion.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’ensemble Ars Nova et la Maison de la Musique Contemporaine, propose une mise en regard – en partant du caractère engagé et précurseur de Marius Constant – du positionnement des artistes dans nos sociétés actuelles.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/