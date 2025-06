Marius Fabre Week-end Anniversaire 125 ans Savonnerie Marius Fabre Salon-de-Provence 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Marius Fabre Week-end Anniversaire 125 ans Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025 de 9h à 19h. Savonnerie Marius Fabre 148 Avenue Paul Bourret Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

125 ans de savoir-faire et d’histoire familiale, ça se fête ! Alors venez célébrer ce moment avec nous, en famille ou entre amis !

Au programme de 9h à 19h dans la cour de la savonnerie de nombreuses animations pour petits et grands :

– visites guidées,

– ateliers de fabrication de cosmétiques au naturel,

– atelier des senteurs

– emporte-pièce en savon de Marseille,

– la tour infernale en savon,

– le puzzle des savonniers,

– le jeu du juste poids pour gagner des kilos de savon de Marseille

et plein de surprises tout au long du week-end !

Pour vous régaler dans la cour de la savonnerie, le food-truck @lhotetruck sera présent tout le week-end. Et pour une pause sucrée et gourmande, @laglacedesalpilles vous attend !



Toutes les infos sur www.marius-fabre.com



Entrée gratuite ! .

Savonnerie Marius Fabre 148 Avenue Paul Bourret

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 24 77 boutique@marius-fabre.fr

English :

125 years of know-how and family history are cause for celebration! Come and celebrate with us, your family and friends!

German :

125 Jahre Know-how und Familiengeschichte sind ein Grund zum Feiern! Feiern Sie also mit uns, mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

125 anni di esperienza e di storia familiare sono da festeggiare! Venite a festeggiare con noi, con la vostra famiglia o con i vostri amici!

Espanol :

125 años de experiencia e historia familiar es algo que hay que celebrar Venga a celebrarlo con nosotros, con su familia o con sus amigos

