Marius Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic

Marius Menu de la Saint-Sylvestre 2025
50 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 20:30:00
2025-12-31
Célébrez la nouvelle année et vivez une soirée élégante et raffinée au restaurant Marius à Pornic.
MENU
Entrées
Noix de Saint-Jacques bretonnes nacrées, crumble de sarrasin torréfié, royal de châtaigne fondante, tuile croustillante de pied de cochon
Opéra de foie gras à notre façon, granité de café façon cappuccino au foie gras et à l’Armagnac, pain focaccia
Plat
Filet de tubot poêlé, beurre iodé parfumé à la fleur de capucine, mousseline de panais onctueuse
Fromage
Saint-Marcellin rôti flambé au rhum, crumble passion, miel du Pays-de-Retz
Dessert
Pavlova de la Nouvelle Année
50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 18 00 marius.pornic@gmail.com
English :
Celebrate the New Year with an elegant and refined evening at Restaurant Marius in Pornic.
