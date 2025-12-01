Marius Menu de la Saint-Sylvestre 2025

50 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 20:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année et vivez une soirée élégante et raffinée au restaurant Marius à Pornic.

MENU

Entrées

Noix de Saint-Jacques bretonnes nacrées, crumble de sarrasin torréfié, royal de châtaigne fondante, tuile croustillante de pied de cochon



&

Opéra de foie gras à notre façon, granité de café façon cappuccino au foie gras et à l’Armagnac, pain focaccia

—

Plat

Filet de tubot poêlé, beurre iodé parfumé à la fleur de capucine, mousseline de panais onctueuse

—

Fromage

Saint-Marcellin rôti flambé au rhum, crumble passion, miel du Pays-de-Retz

—

Dessert

Pavlova de la Nouvelle Année

.

50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 18 00 marius.pornic@gmail.com

English :

Celebrate the New Year with an elegant and refined evening at Restaurant Marius in Pornic.

L’événement Marius Menu de la Saint-Sylvestre 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-12-02 par I_OT Pornic