Marius Menu Saint-Valentin 2026 Pornic
Marius Menu Saint-Valentin 2026 Pornic vendredi 13 février 2026.
Marius Menu Saint-Valentin 2026
50 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Marius à Pornic, dans ce cadre emblématique de la ville l’ancien casino, offrant une vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Hors d’oeuvre
Feuilleté aux noix de Saint-jacques bretonnes, sauce crustacés, julienne de légumes de saison
OU
Feuilleté de ris de veau à la crème, tombée de champignons, jus de veau
—
Plat
Tronçon de turbot et son risotto de coquillages façon marinière
OU
Filet de boeuf, jus de veau corsé, risotto forestier
—
Dessert
Une coupe de pétillant, méthode traditinnelle brut
accompagné d’un duo de macarons Champagne coeur fruits rouges
ET
Tartelette pomme d’amour et chocolat coeur framboise
❤ ❤ ❤ .
50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 18 00 marius.pornic@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at Restaurant Marius in Pornic, in the town’s emblematic setting: the former casino, overlooking the Old Port.
