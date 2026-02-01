Marius Menu Saint-Valentin 2026 Pornic

50 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Marius à Pornic, dans ce cadre emblématique de la ville l’ancien casino, offrant une vue sur le Vieux port.
Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Hors d’oeuvre
Feuilleté aux noix de Saint-jacques bretonnes, sauce crustacés, julienne de légumes de saison
OU
Feuilleté de ris de veau à la crème, tombée de champignons, jus de veau

Plat
Tronçon de turbot et son risotto de coquillages façon marinière
OU
Filet de boeuf, jus de veau corsé, risotto forestier

Dessert
Une coupe de pétillant, méthode traditinnelle brut
accompagné d’un duo de macarons Champagne coeur fruits rouges
ET
Tartelette pomme d’amour et chocolat coeur framboise

❤ ❤ ❤   .

50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 18 00  marius.pornic@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Restaurant Marius in Pornic, in the town’s emblematic setting: the former casino, overlooking the Old Port.

