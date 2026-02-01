Marius Menu Saint-Valentin 2026 Pornic

Marius Menu Saint-Valentin 2026

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Marius à Pornic, dans ce cadre emblématique de la ville l’ancien casino, offrant une vue sur le Vieux port.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Hors d’oeuvre

Feuilleté aux noix de Saint-jacques bretonnes, sauce crustacés, julienne de légumes de saison

OU

Feuilleté de ris de veau à la crème, tombée de champignons, jus de veau

—

Plat

Tronçon de turbot et son risotto de coquillages façon marinière

OU

Filet de boeuf, jus de veau corsé, risotto forestier

—

Dessert

Une coupe de pétillant, méthode traditinnelle brut

accompagné d’un duo de macarons Champagne coeur fruits rouges

ET

Tartelette pomme d’amour et chocolat coeur framboise

❤ ❤ ❤ .

50 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 18 00 marius.pornic@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at Restaurant Marius in Pornic, in the town’s emblematic setting: the former casino, overlooking the Old Port.

