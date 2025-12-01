Marjan, le dernier lion d’Afghanistan, par la Compagnie Hasards d’Hasards MJC Palente Besançon

Marjan, le dernier lion d’Afghanistan, par la Compagnie Hasards d’Hasards

Sher Agha, gardien du zoo de Kaboul, se retrouve dans un aéroport français en août 2021. Il a été évacué suite au retour des talibans en Afghanistan au même titre qu’Abdul Haq et Farhad. Il leur raconte l’histoire de Marjan, un lion détenu au zoo de Kaboul, symbole du courage du peuple afghan.

Cette histoire vraie, portée par deux comédiens afghans, aborde un sujet grave tout en poésie pour porter une prise de conscience importante la liberté est précieuse et elle passe par l’acceptation de l’autre, fût-il étranger, pourvu qu’il soit bon, respectueux de son prochain… .

