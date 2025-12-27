MARJAN le dernier lion d’Afghanistan théâtre- marionnette Impasse des Bruyères La Trinité-sur-Mer

MARJAN le dernier lion d’Afghanistan théâtre- marionnette

Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

Dans le cadre du festival Méliscènes

Dès 7 ans

Avec la Compagnie HdH- Hasards d’Hasards

En 2021, évacués avec d’autres afghans, Abdul Haq et Farhad se retrouvent à l’aéroport de Roissy. Ils rencontrent le vieux gardien du zoo de Kaboul qui se confie à eux et déplore le retour des talibans. Il raconte l’histoire de Marjan, le dernier lion d’Afghanistan.

Offert par l’Allemagne en 1978, ce lion fut le témoin des bouleversements successifs de son pays. Il est aujourd’hui le symbole du courage du peuple afghan. L’aéroport laisse alors la place au zoo de Kaboul et les animaux prennent la parole. Ils décrivent ce pays depuis l’occupation des soviétiques, la guerre civile jusqu’au règne des talibans.

Dans cette histoire vraie portée par deux comédiens-marionnettistes, les langues française et dari (persan parlé en Afghanistan) s’entremêlent. Les marionnettes à l’aspect brut font place au fantastique et à l’univers du conte. Par l’intermédiaire de Marjan, une histoire de l’Afghanistan se dessine et avec elle, l’acharnement de la violence sur cette terre, la complexité du pays mais aussi la beauté des âmes qui l’habitent.

Créée par Guilda Chahverdi, la compagnie HdH Hasards d’Hasards œuvre dans les domaines de la création et de la formation théâtrale. Elle a organisé également des rencontres, des performances et des actions culturelles en Ouzbékistan, Tadjikistan et Afghanistan. Depuis 2021, la compagnie s’attache à accompagner des projets mettant en lumière la création contemporaine et l’accompagnement d’artistes afghans et iraniens .

Séance scolaire le 13 mars à 14h30 .

Impasse des Bruyères Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

