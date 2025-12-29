MARK PRIORE TRIO Initio Magic Mirrors Istres

MARK PRIORE TRIO Initio

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 20h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

MARK PRIORE avec son trio, célèbre l’essence du jazz avec une touche contemporaine dans un concert passionnant.

Pianiste et compositeur, Mark Priore impressionne par son toucher, sa virtuosité tout en finesse et la beauté de ses mélodies. À la suite de son album solo, il a posé les fondations d’un formidable trio avec Juan Villarroel à la contrebasse et Élie Martin-Charrière à la batterie. Ensemble, ils enregistrent Initio, album aux discrètes influences de musique baroque. Inspirés par Monk, Brubeck et McCoy Tyner, ils célèbrent l’essence du jazz avec une touche contemporaine dans un concert passionnant.



(…) ce grand jeune homme possède ce qui ne s’apprend pas le don de modeler les sons et le silence pour faire surgir des émotions à la fois inattendues et comme en résonance avec nos fibres les plus intimes. Télérama .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

MARK PRIORE with his trio, celebrates the essence of jazz with a contemporary touch in an exciting concert.

