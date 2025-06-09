MARKUS POSCHNER CHAD HOOPES HALLE AUX GRAINS Toulouse

MARKUS POSCHNER CHAD HOOPES

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:50:00

Date(s) :

2026-01-16

Le chef allemand Markus Poschner ouvre son histoire avec l’Orchestre du Capitole, qui l’invite pour la première fois, avec une pièce à la subtile touche jazzy de la jeune compositrice néerlandaise Mathilde Wantenaar, Prélude à une nuit américaine.

Nous pouvons attendre du violoniste Chad Hoopes une superbe interprétation du célébrissime Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn, l’un des plus grands chefs-d’œuvre dédiés à l’instrument. Le programme se poursuit dans un romantisme plus brumeux avec Brahms. 8 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

German conductor Markus Poschner opens his story with the Orchestre du Capitole, which is inviting him for the first time, with a piece with a subtle jazzy touch by young Dutch composer Mathilde Wantenaar, Prélude à une nuit américaine.

German :

Der deutsche Dirigent Markus Poschner eröffnet seine Geschichte mit dem Orchestre du Capitole, das ihn zum ersten Mal einlädt, mit einem Stück mit subtilem jazzigem Touch der jungen niederländischen Komponistin Mathilde Wantenaar, Prélude à une nuit américaine.

Italiano :

Il direttore tedesco Markus Poschner inaugura il suo rapporto con l’Orchestre du Capitole, che lo invita per la prima volta, con un brano dal sottile tocco jazzistico della giovane compositrice olandese Mathilde Wantenaar, Prélude à une nuit américaine.

Espanol :

El director alemán Markus Poschner inaugura su relación con la Orchestre du Capitole, que le invita por primera vez, con una pieza con un sutil toque jazzístico de la joven compositora holandesa Mathilde Wantenaar, Prélude à une nuit américaine.

L’événement MARKUS POSCHNER CHAD HOOPES Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE