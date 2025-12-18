Marlaguette – un conte musical pour enfant À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

Marlaguette aime s’aventurer dans la forêt. Attaquée par un loup, la fillette intrépide réussit à le mettre au tapis. Mais Marlaguette a bon cœur et va prendre soin de la bête, jusqu’à en faire un ami fidèle. Parviendra-t-elle à lui apprendre les bonnes manières, voire à le rendre… végétarien ?

Une mise en scène dynamique et des chansons « live » (piano, guitare) pour un beau moment de partage familial.

Mention : ce spectacle ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Télérama : « TT Comique, tendre et joliment orchestré. »

Le Parisien : « 5/5 Ce qu’on adore chez ces deux excellents musiciens qui jouent parfaitement la comédie, ce sont leurs chansons aux textes finement ciselés et leurs accompagnements. »

Le Figaroscope : « Un spectacle frais et réjouissant… de très jolies mélodies pour raconter l’amitié de Marlaguette et du loup. »

20 minutes : « Spectacle entrainant, doté de jolies chansons. »

Un petit chaperon rouge moderne, adapté du célèbre conte du Père Castor, pour rire, frémir et s’émouvoir en chansons.

Du lundi 23 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h30

Du mercredi 07 janvier 2026 au dimanche 22 février 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

payant

Adultes : 16€

Enfants : 12€

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=306 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



