MARLENE MONTEIRO FREITAS – MAISON DE LA DANSE Lyon

MARLENE MONTEIRO FREITAS Début : 2026-05-06 à 19:30. Tarif : – euros.

MAISON DE LA DANSE PRÉSENTE : MARLENE MONTEIRO FREITASGrande fresque composée de subtils détails, flux de gestes ininterrompus, entêtantes métamorphoses?: s’inspirant du conte des Mille et Une Nuits, NÔT envoûte la scène.Le public de la Maison de la danse découvrait l’univers carnavalesque et foisonnant de Marlene Monteiro Freitas pour la première fois avec Canine jaunâtre 3, improbable match d’un sport inconnu mené tambour battant par le Ballet de l’Opéra de Lyon. La chorégraphe cap-verdienne revient avec sa nouvelle création présentée en ouverture du Festival d’Avignon 2025, NÔT, inspirée des Mille et Une Nuits. La rencontre entre son esthétique et ce chef-d’œuvre de la littérature orale a tout d’une évidence, tant ils entrent en écho?: profusion d’histoires et de détails, alliance des contraires, exploration de la figure du mal. Chaque soir, les danseurs et danseuses rejouent le duel entre la réalité et le désir, l’amour et la guerre, le grotesque et le sublime, l’aliénation et la liberté. Chaque soir, avec ce «?conte-arme?», ils et elles tentent, comme Shéhérazade, de survivre une nuit de plus. Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69