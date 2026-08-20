Marliac en fête, Place de la Mairie, Marliac

vendredi 28 août 2026 · Place de la Mairie · Marliac

Informations pratiques

Marliac en fête 28 – 30 août Place de la Mairie Haute-Garonne

Repas sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T00:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:59:00+02:00

Trois jours de fête au village, du vendredi 28 au dimanche 30 août.

Pensez à apporter vos couverts !

Vendredi 28 août

20h00 Repas : entrecôte / frites, 20 € (12 € pour les 8-12 ans)

Repas : entrecôte / frites, 20 € (12 € pour les 8-12 ans) Soirée animée par le groupe de musique

NOYS

Samedi 29 août

14h00 Concours de pétanque en doublette : 100 € + les mises (5 € par personne)

Concours de pétanque en doublette : 100 € + les mises (5 € par personne) 20h00 Repas : cassoulet, 18 € (12 € pour les 8-12 ans)

Repas : cassoulet, 18 € (12 € pour les 8-12 ans) 22h30 Feu d’artifice, suivi d’une animation musicale

Dimanche 30 août

10h00 Messe et cérémonie au monument aux morts, suivies de l’apéritif offert par la

municipalité

Messe et cérémonie au monument aux morts, suivies de l’apéritif offert par la municipalité Exposition de tracteurs anciens par

Les Tracteurs du Terrefort

Réservations

Les repas sont sur réservation, avant le 24 août, au 06 81 50 03 96 ou au 06 38 17 16 04.

Toutes les informations sur le site de la commune

Place de la Mairie 1 Place de la Mairie, 31550 Marliac Marliac 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Groupe-NOYS-61565845094625/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 31 Followers, 21 Following, 2 Posts – See Instagram photos and videos from (@les_tracteurs_du_terrefort_) », « type »: « rich », « title »: « (@les_tracteurs_du_terrefort_) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/483058909_1328123731760208_3376459035678543313_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=UzEroduiUMcQ7kNvwGmRJhQ&_nc_oc=AdooouRh3OMIBV707zezTuoVDynDoJMfNBvzMJWtMh43QyXLcKSBwDY2krKF2S_cpJA&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQE4hgprzx5kegZD6c991ET8PTzl1nir_gkfwvGLsWkYGg&oe=6A8A0730 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/les_tracteurs_du_terrefort_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Marliac en fête, à Marliac.