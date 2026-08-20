Marliac en fête, Place de la Mairie, Marliac
vendredi 28 août 2026 · Place de la Mairie · Marliac
Informations pratiques
Marliac en fête 28 – 30 août Place de la Mairie Haute-Garonne
Repas sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T00:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T23:59:00+02:00
Trois jours de fête au village, du vendredi 28 au dimanche 30 août.
Pensez à apporter vos couverts !
Vendredi 28 août
- 20h00 Repas : entrecôte / frites, 20 € (12 € pour les 8-12 ans)
- Soirée animée par le groupe de musique
NOYS
Samedi 29 août
- 14h00 Concours de pétanque en doublette : 100 € + les mises (5 € par personne)
- 20h00 Repas : cassoulet, 18 € (12 € pour les 8-12 ans)
- 22h30 Feu d’artifice, suivi d’une animation musicale
Dimanche 30 août
- 10h00 Messe et cérémonie au monument aux morts, suivies de l’apéritif offert par la
municipalité
- Exposition de tracteurs anciens par
Les Tracteurs du Terrefort
Réservations
Les repas sont sur réservation, avant le 24 août, au 06 81 50 03 96 ou au 06 38 17 16 04.
Toutes les informations sur le site de la commune
Place de la Mairie 1 Place de la Mairie, 31550 Marliac Marliac 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Groupe-NOYS-61565845094625/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 31 Followers, 21 Following, 2 Posts – See Instagram photos and videos from (@les_tracteurs_du_terrefort_) », « type »: « rich », « title »: « (@les_tracteurs_du_terrefort_) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/483058909_1328123731760208_3376459035678543313_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=102&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=UzEroduiUMcQ7kNvwGmRJhQ&_nc_oc=AdooouRh3OMIBV707zezTuoVDynDoJMfNBvzMJWtMh43QyXLcKSBwDY2krKF2S_cpJA&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQE4hgprzx5kegZD6c991ET8PTzl1nir_gkfwvGLsWkYGg&oe=6A8A0730 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/les_tracteurs_du_terrefort_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
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Marliac en fête, à Marliac.