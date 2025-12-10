Marlon Magnée Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marlon Magnée

Découvrez Marlon Magnée à Marseille ! Un concert rock local incontournable, accessible en fauteuil roulant avec aide. Vibrez au son culturel et captivant. Ne manquez pas cet événement unique !

Après quinze ans à parcourir le monde avec La Femme, groupe qu’il a cofondé (nombreux disques d’or, victoire de la musique, + 600M de streams, + 400k albums vendus) et emmené sur les plus grandes scènes en France et à l’international (Accor Arena, Zéniths, Glastonbury, Austin City Limits, Lollapalooza Chicago, Osheaga Montreal…), Marlon revient aujourd’hui en solo avec un premier album qui le reconnecte à ses premières passions.



On y retrouve son goût pour des croisements inattendus et son style singulier un mélange de rockabilly, de punk, de cold wave et de psychobilly psychédélique. Les morceaux, en français mais aussi en anglais, s’appuient sur des guitares sixties, une “orgie de synthés” eighties, des boîtes à rythmes puissantes, des delays analogiques et une énergie volontairement brute.



Ses influences traversent tout l’album Velvet Underground, The Stranglers, Motörhead, The Cure, The Stray Cats, JJ Cale, les compilations Nuggets mais aussi des figures francophones comme Gainsbourg, Les Rita Mitsouko, Métal Urbain, Plastic Bertrand, Marc Charlan. Le résultat un disque rapide, nerveux, (des tempos à 240 bpm) parfois radical, pensé pour ceux qui ont le cœur en sang et l’envie d’en découdre .



Coréalisé avec Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Peaches) au mythique studio Ferber, cet album marque un véritable retour aux sources pour Marlon et annonce, avec force, le retour du rock dans le paysage musical actuel. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Discover Marlon Magnée in Marseille! A must-see local rock concert, wheelchair accessible with assistance. Vibrate to the captivating cultural sound. Don’t miss this unique event!

