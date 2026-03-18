Marmande Au fil des Arts

En Ville Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15

Le festival Marmande au fil des arts est un événement culturel incontournable qui anime chaque printemps le coeur de la ville de Marmande.

Le festival Marmande au fil des arts est un événement culturel incontournable qui anime chaque printemps le coeur de la ville de Marmande. Organisé par une association locale dynamique, ce festival gratuit et ouvert à tous propose une programmation éclectique mêlant concerts, danse, théâtre, cinéma, poésie et arts plastiques.

Les festivités se déroulent dans divers lieux emblématiques de la ville, notamment la halle du marché, la place du Marché et le cloître de l’église Notre-Dame, transformant Marmande en une véritable scène artistique à ciel ouvert

Programme à venir .

En Ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine marmandeaufildesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marmande Au fil des Arts

The Marmande au fil des arts festival is a not-to-be-missed cultural event that enlivens the heart of the town of Marmande every spring.

L’événement Marmande Au fil des Arts Marmande a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne