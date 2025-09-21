Marmanhac au fil du temps Foyer rural, Marmanhac Marmanhac

Marmanhac au fil du temps Foyer rural, Marmanhac Marmanhac dimanche 21 septembre 2025.

Marmanhac au fil du temps Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Foyer rural, Marmanhac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de documents et de vidéos sur Marmanhac, par Hubert Caumes.

Présentation d’un travail sur les mariages à Marmanhac au XIXe siècle suivie d’un exposé sur les chemins et voies de communication au fil du temps, par Laurent Tellier, à 10h30 et 14h30.

Foyer rural, Marmanhac 2 Rue Emile Duclaux, 15250 Marmanhac Marmanhac 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives départementales du Cantal – 45 Fi 17476