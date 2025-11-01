Marminiac en musique vol.3 Marminiac
Marminiac en musique vol.3 Marminiac samedi 1 novembre 2025.
Marminiac en musique vol.3
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Pour cette troisième « fête » de l’école de musique intercommunale, la danse s’invite au programme, et marque cette volonté de créer du lien entre les pratiquants de la danse et de la musique, des échanges entre artistes amateurs et professionnels
Pour cette troisième « fête » de l’école de musique intercommunale, la danse s’invite au programme, et marque cette volonté de créer du lien entre les pratiquants de la danse et de la musique, des échanges entre artistes amateurs et professionnels .
Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie ecolemusiquemarminiac@gmail.com
English :
For this third « festival » of the intercommunal music school, dance is invited to the program, and marks this desire to create links between dance and music practitioners, and exchanges between amateur and professional artists
German :
Bei diesem dritten « Fest » der gemeindeübergreifenden Musikschule steht der Tanz auf dem Programm und unterstreicht den Wunsch, Verbindungen zwischen Tanz- und Musikliebhabern zu schaffen und den Austausch zwischen Amateur- und Profikünstlern zu fördern
Italiano :
Per questo terzo « festival » della scuola di musica intercomunale, la danza è stata invitata nel programma, a testimonianza della volontà di creare legami tra chi si occupa di danza e musica e scambi tra artisti dilettanti e professionisti
Espanol :
Para este tercer « festival » de la escuela de música intermunicipal, se ha invitado a la danza al programa, marcando el deseo de crear vínculos entre los implicados en la danza y la música, e intercambios entre artistas aficionados y profesionales
L’événement Marminiac en musique vol.3 Marminiac a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Cazals-Salviac