Marmite à histoires Médiathèque Breuil-Magné
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné Charente-Maritime
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Marmite à histoires propose des lectures, chansons et découvertes d’albums.
Médiathèque 19 place des Caneteries Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 93 24 alivreouvert17870@outlook.fr
English : Story Pot
Story Pot offers readings, songs and album discoveries.
