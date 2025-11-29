Marmite à histoires Médiathèque d’Échillais Échillais
Marmite à histoires Médiathèque d’Échillais Échillais samedi 29 novembre 2025.
Marmite à histoires
Médiathèque d’Échillais 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-29 09:45:00
fin : 2025-11-29 10:30:00
Date(s) :
2025-11-29
De 6 mois à 5 ans ouvrir des livres, même quand on ne sait pas encore lire, c’est un plaisir !
+33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
English : Story pot
From 6 months to 5 years: opening books is fun, even when you can’t read yet!
German : Geschichtentopf
6 Monate bis 5 Jahre: Bücher zu öffnen, auch wenn man noch nicht lesen kann, macht Spaß!
Italiano :
Da 6 mesi a 5 anni: aprire i libri è divertente, anche se non si sa ancora leggere!
Espanol :
De 6 meses a 5 años: abrir libros es divertido, ¡aunque aún no sepas leer!
L’événement Marmite à histoires Échillais a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan