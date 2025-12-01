Marmite à histoires Médiathèque de Saint-Agnant Saint-Agnant

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 09:45:00

fin : 2025-12-17 10:30:00

2025-12-17

De 6 mois à 5 ans ouvrir des livres, même quand on ne sait pas encore lire, c’est un plaisir !

Médiathèque de Saint-Agnant 10 avenue Charles De Gaulle Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 25 26 mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

English : Story pot

From 6 months to 5 years: opening books is fun, even when you can’t read yet!

German : Geschichtentopf

6 Monate bis 5 Jahre: Bücher zu öffnen, auch wenn man noch nicht lesen kann, macht Spaß!

Italiano :

Da 6 mesi a 5 anni: aprire i libri è divertente, anche se non si sa ancora leggere!

Espanol :

De 6 meses a 5 años: abrir libros es divertido, ¡aunque aún no sepas leer!

L’événement Marmite à histoires Saint-Agnant a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan