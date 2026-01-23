Marmite sarthoise orchestre Patrick Guillin Neuville-sur-Sarthe
Marmite sarthoise orchestre Patrick Guillin Neuville-sur-Sarthe samedi 7 février 2026.
Marmite sarthoise orchestre Patrick Guillin
Salle polyvalente Neuville-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 26 – 26 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
.
Salle polyvalente Neuville-sur-Sarthe 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 06 81 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marmite sarthoise orchestre Patrick Guillin Neuville-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-23 par CDT72