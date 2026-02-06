Marmo Broc’ Bourse aux affaires d’enfants Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Marmo Broc’ Bourse aux affaires d’enfants

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Marmo Broc’, c’est surtout un moyen de donner une seconde vie aux vêtements, jouets, affaires de puériculture, objets d’occasion en relation avec l’enfance ainsi que les vêtements de grossesse. Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.

.

Rue Jean de Bourbon Au Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marmo Broc? is above all a way of giving a second life to clothes, toys, childcare items, second-hand objects related to childhood and maternity clothes. Free admission for visitors.

L’événement Marmo Broc’ Bourse aux affaires d’enfants Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire