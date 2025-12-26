Marmots Zicos, Ribérac
Marmots Zicos
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
Date(s) :
Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Marmots Zicos
Marmots Zicos: musical awakening workshop for babies with Miguel Amaro (0-3 years)
