Marmots Zicos

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans)

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Marmots Zicos

Marmots Zicos: musical awakening workshop for babies with Miguel Amaro (0-3 years)

L’événement Marmots Zicos Ribérac a été mis à jour le 2026-02-16 par Val de Dronne