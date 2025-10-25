Marmouz – L’automne Maison de Quartier La Touche Rennes

Marmouz – L’automne Maison de Quartier La Touche Rennes Samedi 25 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription, 10 euros la séance

Le premier Marmouz de la saison débarque le samedi 25 octobre ! Rendez-vous de 9h30 à 11h30 pour un thème de saison : l’automne !

Inscrivez-vous auprès de Magali ! 10€ la séance

>> “Marmouz” est un atelier adapté aux 0 – 3 ans qui regroupe la motricité, le ludique avec de multiples jouets à thème, ainsi qu’un temps créatif et artistique.

Début : 2025-10-25T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T11:30:00.000+02:00

https://www.mqlt.fr magali@mqlt.fr 0299544512

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

