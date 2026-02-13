Marmouz – Samedi 21 février, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Marmouz – Samedi 21 février Samedi 21 février, 09h30 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Sur inscription à magali@mqlt.fr, 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T09:30:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T09:30:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Prochain “Marmouz”, le samedi 21 février, de 9h30 à 11h30 avec un thème tout frais tout vert : La Ferme.

L’atelier est sur inscription et coûte 10€ par enfant !

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « magali@mqlt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}] Métro A – Arrêt Anatole France

Prochain “Marmouz”, le samedi 21 février, de 9h30 à 11h30 avec un thème tout frais tout vert : La Ferme.