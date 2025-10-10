Marmouzeries d’automne Square des Frères Provost Lannion

Marmouzeries d’automne Square des Frères Provost Lannion vendredi 10 octobre 2025.

Marmouzeries d’automne

Square des Frères Provost Ar Santé Les Fontaines Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Laissez-vous surprendre par des histoires qui se chuchotent, se jouent et s’inventent. Spectacles, ateliers, exposition… et une enquête mystérieuse où un meurtre a troublé le monde des personnages de contes.

Au programme murder party contée, spectacle, atelier « création de conte » en famille, exposition etc …?? .

Square des Frères Provost Ar Santé Les Fontaines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

