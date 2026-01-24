Marn’accordeon Fère-Champenoise
Marn’accordeon Fère-Champenoise samedi 18 avril 2026.
Marn’accordeon
Salle des fêtes Fère-Champenoise Marne
Tarif : 20 – 20 – 70 EUR
Début : 2026-04-18 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:30:00
2026-04-18 2026-04-19
Tout public
4ème Festival d’accordéon.
Marché artisanal et de producteurs, expositions de véhicule anciens, de véhicules militaires et de caisse à savon le dimanche 19 avril. .
Salle des fêtes Fère-Champenoise 51230 Marne Grand Est +33 6 67 43 51 10
