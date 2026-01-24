Marn’accordeon Fère-Champenoise

Marn’accordeon Fère-Champenoise samedi 18 avril 2026.

Marn’accordeon

Salle des fêtes Fère-Champenoise Marne

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:30:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Tout public
4ème Festival d’accordéon.
Marché artisanal et de producteurs, expositions de véhicule anciens, de véhicules militaires et de caisse à savon le dimanche 19 avril.   .

Salle des fêtes Fère-Champenoise 51230 Marne Grand Est +33 6 67 43 51 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marn’accordeon

L’événement Marn’accordeon Fère-Champenoise a été mis à jour le 2026-01-24 par ADT de la Marne