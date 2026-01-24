Marn’accordeon

Salle des fêtes Fère-Champenoise Marne

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-19 13:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Tout public

4ème Festival d’accordéon.

Marché artisanal et de producteurs, expositions de véhicule anciens, de véhicules militaires et de caisse à savon le dimanche 19 avril. .

Salle des fêtes Fère-Champenoise 51230 Marne Grand Est +33 6 67 43 51 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marn’accordeon

L’événement Marn’accordeon Fère-Champenoise a été mis à jour le 2026-01-24 par ADT de la Marne